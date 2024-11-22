3600 EK GÖSTERGE SON HABERLER 2024: Torba yasa ile gündeme gelecek mi? 3600 ek gösterge içeriği ve kapsamı

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emeklilerin yakından ilgilendiği düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları ile yakından takip ediliyor. Geçmişte öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine verilen 3600 ek göstergenin, yeni Torba Yasa kapsamına alınması beklentisi yıl sonuna yaklaşırken çoğaldı. Binlerce kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?