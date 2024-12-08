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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 08.12.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:54
8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur?

A: Trabzon
B: Sivas
C: Konya
D: Eskişehir

8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: D- Eskişehir

8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Türkiye'de kadınlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı tanındıktan sonra, 8 Şubat 1935'te yapılan TBMM 5. Dönem genel seçimleri, Türk kadınının siyasi arenaya resmen adım attığı ilk seçim olma özelliği taşır. Bu seçimde 17 kadın milletvekili, farklı illerden TBMM'ye girmeyi başardı.

Bu iller arasında Trabzon, Sivas ve Konya'dan kadın milletvekilleri seçilmiştir:

Trabzon: Seniha Hızal
Sivas: Sabiha Görkey
Konya: Bahire Bediş Morova Aydilek

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