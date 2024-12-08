8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…