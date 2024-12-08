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8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM’ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Aralık 2024 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 8 Şubat 1935 genel seçimlerinde TBMM'ye seçilen ilk kadın milletvekillerinin seçildiği iller arasında hangisi yoktur? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 08.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:54