9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’de kabul edildi mi?

2 Aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim itibarıyla yeni yasamam yılına başladı. Yoğun mesaisine dönen Meclis'in gündeminde yer alan konulardan biri olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9. Yargı Paketi son gelişmeleri takip ediliyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 39 maddelik paket 4-4 ceza düzenlemesi, vergi davaları, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlık öne çıkıyor. Bakan Tunç'tan son açıklama geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi, son durum ne?