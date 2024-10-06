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9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM'de kabul edildi mi?

2 Aylık aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim itibarıyla yeni yasamam yılına başladı. Yoğun mesaisine dönen Meclis'in gündeminde yer alan konulardan biri olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 9. Yargı Paketi son gelişmeleri takip ediliyor. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 39 maddelik paket 4-4 ceza düzenlemesi, vergi davaları, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok başlık öne çıkıyor. Bakan Tunç'tan son açıklama geldi. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, yürürlüğe girdi mi, son durum ne?

Giriş Tarihi: 06.10.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 16:51
9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’de kabul edildi mi?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleriyle takip edilirken Meclis'in yeni yasama dönemine başlamasıyla açıklamalar gündeme gelmeye başladı. Adalet Bakanlığı, 9. Yargı Paketi maddeleri arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi gibi konuların yer alıp almadığı mahkûm ve mahkûm yakınları tarafından sorgulanıyor. İşte, 9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri

9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’de kabul edildi mi?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine kaldığı yerden devam ediliyor.
9. Yargı Paketi Meclis'ten geçtikten sonra yürürlüğe girecek.

9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’de kabul edildi mi?

9. YARGI PAKETİ İLE İLGİLİ BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Meclis tatile girmeden önce Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’de kabul edildi mi?

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

9. Yargı Paketi son dakika 2024 :Denetimli serbestlik, ceza indirimi... 9. Yargı Paketi maddeleri TBMM’de kabul edildi mi?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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