9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

9. Yargı Paketi maddeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 9. Yargı Paketi çıkış tarihine ilişkin beklenen açıklama geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, '9. yargı Paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında.' açıklamasını yapmış, 10. Yargı Paketi üzerine de görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtmişti. 'İnfaz düzenlemesi, ehliyet affı, 4-4 ceza indirimi' gibi maddelerin 9. Yargı Paketi'nin içerisinde olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte konuya dair son dakika gelişmeleri;