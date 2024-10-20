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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

9. Yargı Paketi maddeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 9. Yargı Paketi çıkış tarihine ilişkin beklenen açıklama geçtiğimiz gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, '9. yargı Paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında.' açıklamasını yapmış, 10. Yargı Paketi üzerine de görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtmişti. 'İnfaz düzenlemesi, ehliyet affı, 4-4 ceza indirimi' gibi maddelerin 9. Yargı Paketi'nin içerisinde olup olmadığı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte konuya dair son dakika gelişmeleri;

Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:05
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diğer bir adıyla 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Şimdi ise gözler 9. Yargı Paketi Maddelerine çevrildi. İnfaz düzenlemesi, ehliyet affı, 4-4 ceza indirimi, genel af gibi konuların bu yargı paketinde yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeleri;

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

9. YARGI PAKETİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifindeki düzenlemeleri aktararak, "Son zamanlarda casusluk eylemleri kapsamında gerek vatandaşlarımıza gerekse yabancı vatandaşlara yönelik bir başka ülkenin istihbarat elemanları tarafından farklı suçların işlendiğini görüyoruz. Bu suçların da soruşturma konusu yapılmasına ve ayrı ceza verilmesine teklifimizde yer veriyoruz." dedi.

Güler, Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına ve infaz sistemine yönelik yasal düzenlemelerle ilgili çalışmaya Adalet Bakanlığı yetkilileri ve TBMM Adalet Komisyonu milletvekillerince devam edildiğini ifade eden Güler, "Önümüzdeki günlerde sürdürdüğümüz çalışmayı kanun teklifi haline getireceğiz, hazırlanacak yasa taslağını da 10. Yargı Paketi olarak Meclis Başkanlığımıza arz edeceğiz." bilgisini paylaştı.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 20 EKİM | 9. Yargı Paketi meclisten geçti mi, son durum ne, ne zaman çıkacak? 4-4 ceza indirimi, genel af…

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

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