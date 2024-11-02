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9.YARGI PAKETİ 2 KASIM SON GELİŞMELERİ | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis'ten geçecek?

9. Yargı Paketi son dakika haberleri gündemde ve takip ediliyor. Yeni yargı paketiyle 4-4 ceza indirimi, genel af, infaz düzenlemesi gibi birçok düzenlemenin yer alması beklenirken Bakan Yılmaz Tunç'un açıklamarı da gündeme geliyor. Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte Adalet Bakanı Tunç, 9. yargı Paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında.' Açıklamasında bulundu. Özellikle mahkum ve mahkum yakınları tarafından Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi araştırılıyor. Peki,Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?

Giriş Tarihi: 02.11.2024 21:26 Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 21:26
9.YARGI PAKETİ 2 KASIM SON GELİŞMELERİ | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği son dakika gelişmeleri gündemde. Yeni yasama dönemiyle birlikte Meclis'te yoğun bir döneme girildi. Gündemin ana başlıklarından biri de yeni yargı paketi oldu. Bakan Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. İşte 9. Yargı Paketi son gelişmeler…

9.YARGI PAKETİ 2 KASIM SON GELİŞMELERİ | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ'NDE SON GELİŞMELER!

TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Haftalık çalışmasına 30 Ekim Çarşamba günü başlayacak Genel Kurul, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alıyor.

Bu teklife göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

9.YARGI PAKETİ 2 KASIM SON GELİŞMELERİ | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

BAKAN TUNÇ'TAN YARGI REFORMU AÇIKLAMASI!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MYK toplantısında özellikle yargı reformu ile ilgili yapılan çalışmaları anlattığını söyledi.
Bakan Tunç "Kasten öldürme ve yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz. Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız" dedi.

9.YARGI PAKETİ 2 KASIM SON GELİŞMELERİ | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

9.YARGI PAKETİ 2 KASIM SON GELİŞMELERİ | 4-4 ceza indirimi, genel af... 9. Yargı Paketi ne zaman Meclis’ten geçecek?

9. YARGI PAKETİ'NİN AYRINTILARI
Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.
Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.
Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

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