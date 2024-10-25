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9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA (25 EKİM 2024) | Gözler TBMM'de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

2024 TBMM görüşmeleri kapsamında, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi gündemde. 39 maddeden oluşan bu pakette denetimli serbestlik ve ceza indirimine dair düzenlemelerinin yer alıp almayacağı mercek altına alındı. Adalet Bakanı Tunç, cezasızlık algısına yönelik açıklamalarda bulunurken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de teklifin 23 maddeden oluştuğunu ve 12 kanunda değişiklik öngördüğünü belirtti. Güler, bu teklifin 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu ve Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı için çağrılacak aday sayısının artırılacağını, ilanın kadro sayısının bir katı kadar fazlası adayın mülakata alınacağını ifade etti. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?

Giriş Tarihi: 25.10.2024 14:45 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:45
9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 25 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi, Meclis'ten geçti mi? sorusu kamuoyu gündeminin ana başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Bakan Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağına dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sunulan yargıya dair düzenlemeleri aktararak, son dönemde casusluk eylemleri çerçevesinde hem yerli hem yabancı vatandaşlara yönelik suçların işlenmesi nedeniyle yeni düzenlemeler önerdiklerini belirtti. Peki, 9. Yargı Paketi'nin maddeleri neler? İşte detaylar...

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 25 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ TBMM MECLİSİNDE
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında son derece önemli duyurularda bulundu. Grup Başkan vekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman ve Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Teklifin 23 maddeden oluştuğunu, 12 kanunda değişiklik ve düzenleme öngördüğünü belirten Güler, teklifin Genel Kurul gündeminde bulunan 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu dile getirdi.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 25 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

BAKAN TUNÇ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM'de) basın mensuplarının sorularını yanıtlandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 25 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu.

9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA 25 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının başlangıcını 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerinde onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.

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