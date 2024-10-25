9.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DAKİKA (25 EKİM 2024) | Gözler TBMM'de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

2024 TBMM görüşmeleri kapsamında, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 9. Yargı Paketi gündemde. 39 maddeden oluşan bu pakette denetimli serbestlik ve ceza indirimine dair düzenlemelerinin yer alıp almayacağı mercek altına alındı. Adalet Bakanı Tunç, cezasızlık algısına yönelik açıklamalarda bulunurken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de teklifin 23 maddeden oluştuğunu ve 12 kanunda değişiklik öngördüğünü belirtti. Güler, bu teklifin 9. Yargı Paketi'nin bir parçası olduğunu ve Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı için çağrılacak aday sayısının artırılacağını, ilanın kadro sayısının bir katı kadar fazlası adayın mülakata alınacağını ifade etti. Peki, 9. Yargı Paketi son durum nedir, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af yer alıyor mu?