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9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA (21 EKİM 2024) | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yargıyla ilgili bir dizi düzenlemeyi içeren kapsamlı bir tasarı olarak dikkat çeken 9. Yargı Paketi ile ilgili Meclis'in yeni yasama döneminde görüşmelerin devam ettiği kanun paketi, 4-4 ceza indirimi, vergi düzenlemeleri, genel af ve infaz düzenlemeleri gibi önemli yenilikleri kapsıyor. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi ve şimdi, maddelerin Meclis'ten geçmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Tunç, bu düzenlemelere ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi'nin son durumu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, ceza indirimi veya genel af içeriyor mu?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 07:07
9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 21 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi, son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yasama döneminde birçok maddesiyle onaylanması beklenen bu paketin, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girerek yasalaşması öngörülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezasızlık algısına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği nasıl? İşte, 9. Yargı Paketi ile ilgili son gelişmeler haberin devamında...

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 21 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ İÇİN BAKAN TUNÇ'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM'de) basın mensuplarının sorularını yanıtlandırdı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Bakan Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 21 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." açıklamalarında bulundu.

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 21 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Bakan Tunç, şu anda Meclis'in gündeminde 9. Yargı Paketi'nin olduğunu belirterek, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

"10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi'nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da konuşmalarında ifade ettiği 'toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik' suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz."

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA 21 EKİM 2024 | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜLÜĞE GİRECEK?

TBMM Genel Kurul, yeni yasama yılının başlangıcını 2 Ekim Çarşamba günü yaptı. Ardından komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.

9. Yargı Paketi Meclis görüşmelerinde onaylandığı takdirde yürürlüğe girecek.

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