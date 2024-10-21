9.YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA (21 EKİM 2024) | Gözler Bakan Tunç’ta... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yargıyla ilgili bir dizi düzenlemeyi içeren kapsamlı bir tasarı olarak dikkat çeken 9. Yargı Paketi ile ilgili Meclis'in yeni yasama döneminde görüşmelerin devam ettiği kanun paketi, 4-4 ceza indirimi, vergi düzenlemeleri, genel af ve infaz düzenlemeleri gibi önemli yenilikleri kapsıyor. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu tarafından kabul edildi ve şimdi, maddelerin Meclis'ten geçmesiyle yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bakan Tunç, bu düzenlemelere ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Peki, 9. Yargı Paketi'nin son durumu nedir, ne zaman yürürlüğe girecek, ceza indirimi veya genel af içeriyor mu?