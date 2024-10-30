9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (30 EKİM 2024) | Gözler TBMM'de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Yeni yasama dönemine hızla bir giriş yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gündem oldukça yoğun ilerliyor. 30 ekim Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda yeni yargı paketi ile görüşmeler ele alınacak. 22 maddelik kanun teklifi ile ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri neler, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?