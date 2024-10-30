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9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ (30 EKİM 2024) | Gözler TBMM'de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Yeni yasama dönemine hızla bir giriş yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni haftada gündem oldukça yoğun ilerliyor. 30 ekim Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda yeni yargı paketi ile görüşmeler ele alınacak. 22 maddelik kanun teklifi ile ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Peki, 9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri neler, ne zaman çıkacak, ceza indirimi ve genel af gündeminde var mı?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:05
9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 30 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamaların ardından gündemdeki yerini aldı. Yeni haftada oldukça yoğun gündemle toplanacak TBMM'de infaz düzenlemesi, 4/4 ceza indirimi, denetimli serbestlik, genel af konuları ile takip edilen 9. Yargı Paketi masaya yatırılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldırılacağına dair açıklamalarda bulundu. Peki, milyonlarca vatandaşın beklediği 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler, Meclis'ten geçti mi?

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 30 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.YARGI PAKETİ MECLİSTE!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında son olarak 14 Ekim tarihinde şu açıklamalarda bulundu;

"9. Yargı Paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır."

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 30 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Teklif, bu hafta Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak ve halen Genel Kurul gündeminde olan 9'uncu Yargı Paketi'nin ardından yasalaşacak.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 30 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9.Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak görüşmelerin ardından onaylandığı takdirde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

9.YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 30 EKİM 2024 | Gözler TBMM’de... 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ
Soyadı düzenlemesi yapılacak
Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

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