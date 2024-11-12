MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı 10 puanla zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında galibiyete odaklanarak birinciliği garantilemek ve A Ligi'ne yükselmek istiyor. Milli takım maç tarihlerini öğrenmek isteyen futbolseverler "Milli maç ne zaman hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Takım maç takvimi…