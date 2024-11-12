MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

Türkiye - Galler maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden A Milli Takım Galler ile Kayseri'de mücadele edecek. Montella yönetiminde 10 puanla zirvede yer alan A Milli Takım 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korumak istiyor. Futbolseverler "Milli maç hangi kanalda, ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, milli maç takvimi…