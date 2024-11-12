  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki 5. maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele eden A Milli Erkek Futbol Takımı 10 puanla zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, Galler karşısında galibiyete odaklanarak birinciliği garantilemek ve A Ligi'ne yükselmek istiyor. Milli takım maç tarihlerini öğrenmek isteyen futbolseverler "Milli maç ne zaman hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; Türkiye - Galler maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, A Milli Takım maç takvimi…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:20
MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

Türkiye - Galler maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden A Milli Takım Galler ile Kayseri'de mücadele edecek. Montella yönetiminde 10 puanla zirvede yer alan A Milli Takım 8 puanlı Galler'in önünde zirvedeki yerini korumak istiyor. Futbolseverler "Milli maç hangi kanalda, ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, milli maç takvimi…

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. Maçında Galler'i Kayseri'de konuk edecek.

Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 22:00'de başlayacak ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye - Galler karşılaşması TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

Ayrıca milli maç Exxen platformu üzerinden de takip edilebilecek.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE CANLI YAYIN KANALI! Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Milli maç takvimi

UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1-TÜRKİYE 10 PUAN

2- GALLER 8 PUAN

3- İZLANDA 4 PUAN

4- KARADAĞ 0 PUAN

SON DAKİKA SON DAKİKA