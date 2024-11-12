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ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

ABD Ekim ayı enflasyon verileri geçtiğimiz haftaki başkanlık seçiminin ardından gündemdeki yerini aldı. Amerika Birleşik Devleti'nin 47. Başkanını belirlemek için düzenlenen seçimin ardından altın fiyatlarındaki ve dolardaki düşüşün ardından ekonomi gündemi vatandaşlar ve piyasalar tarafından mercek altına alındı. FED'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından küresel piyasalarda tüm gözler ekim ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:45
ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

Ekim ayı ABD enflasyon verileri için piyasaların meraklı bekleyişi devam ediyor. Açıklanan FED faiz kararının akabinde son 2 ayda ABD'de faiz 75 baz puan düşürüldü. Ekonomi analistleri, açıklanacak Ekim ayı enflasyon rakamlarının FED'in gelecek dönemdeki para politikası kararları üzerinde doğrudan etkili olacağını ön görüyor. Peki, Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladıABD'de Eylül ayında enflasyon yıllık yüzde 2.4 oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

EKİM AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon verileri 13 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da açıklanacak.

ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

BEKLENTİ ANKETLERİ NE YÖNDE?

Analistlerin beklentilerine göre, Fed'in faiz kararı ve Başkan Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalar, 2024 yılı sonuna kadar Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 65 civarında işaret ediyor.

Analistler, ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisinin, Fed'in gelecekteki para politikası kararları üzerinde belirleyici bir etki yaratabileceğini belirtiyor.

ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesinin ardından açıklanan seçim sonuçları, piyasalarda önemli hareketliliklere yol açtı. Kripto para, dolar ve hisse senetlerinde belirgin bir artış yaşanırken, altının ons fiyatı ise düşüş gösterdi.

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