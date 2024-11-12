ABD EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2024: Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, anketler ne yönde?

ABD Ekim ayı enflasyon verileri geçtiğimiz haftaki başkanlık seçiminin ardından gündemdeki yerini aldı. Amerika Birleşik Devleti'nin 47. Başkanını belirlemek için düzenlenen seçimin ardından altın fiyatlarındaki ve dolardaki düşüşün ardından ekonomi gündemi vatandaşlar ve piyasalar tarafından mercek altına alındı. FED'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından küresel piyasalarda tüm gözler ekim ayı ABD TÜFE verilerine çevrildi. Peki, Ekim ayı ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?