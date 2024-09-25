AİLE DESTEK ÖDEMELERİ | Ekim 2024 Aile destek ödemeleri hesaplara ne zaman, ayın kaçında yatacak?
Aile destek ekim ayı ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düşük gelirli ailelere 1250 TL'ye varan yardım ödemeleri ve çocuk desteği normalde 12 ay ile sınırlandırılmıştı ama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Eylül ayında yatan ödemelerin ardından vatandaşlar ekim ayı ödeme tarihini arama motorları üzerinde araştırmaya başladı. Peki, Ekim 2024 aile destek ödemeleri ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatırılmaya başlayacak?
Giriş Tarihi: 25.09.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:53