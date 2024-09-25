AİLE DESTEK ÖDEMELERİ | Ekim 2024 Aile destek ödemeleri hesaplara ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Binlerce geliri düşük aileye yapılan aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatıldığı kamuoyunun bilgisine sunuldu. 850 TlL ile 1250 TL arasında ailelerin gelir durumlarına göre değişiklik gösteren bu ödemeler Eylül ayının 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar Ekim ayı yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, Ekim 2024 aile destek ödemeleri ile ilgili gelişmeler haberin devamında...