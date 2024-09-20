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ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL CUMA | ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tıkla izle

Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olan ATV ekranlarında birbirinden renkli dizi, film ve yarışma programı ekran başındaki seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Gündüz kuşağı kadın programlarından, dizilere, haber bültenlerinden, yarışma programlarına yayınlanan yapımları kaçırmadan izlemek isteyenler bugün 20 Eylül Cuma ATV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. İşte, 20 Eylül 2024 Cuma ATV cyayın akışı ile canlı izle ekranı haberin devamında...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:44
ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL CUMA | ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tıkla izle

Sevdiği ATV programlarını ve dizilerini kaçırmadan izlemek isteyenler için ATV'nin 20 Eylül Cuma gününün yayın akışı merak konusu oldu. Yıllardır sürdürdüğü yayın politikasından ödün vermeden aseyircilerin karşısına çıkan ATV'nin 2024 frekans bilgileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 20 Eylül Cuma ATV yayın akışı ve frekans bilgileriyle canlı izle linki haberin devamında...

ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL CUMA | ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tıkla izle

20 EYLÜL ATV CANLI YAYIN İZLE EKRANI

ATV ekranlarında yayınlanan programları ve dizileri kaçırmamak için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz;

ATV CANLI YAYIN İZLE

ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL CUMA | ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tıkla izle

20 EYLÜL 2024 ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Bir Gece Masalı
03:10 Safir
05:50 Tatar Ramazan

ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL CUMA | ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tıkla izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV CANLI İZLE 20 EYLÜL CUMA | ATV yayın akışıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm tıkla izle
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