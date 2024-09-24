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ATV CANLI İZLE: 24 Eylül Salı yayın akışı ile ATV canlı kesintisiz HD izle

Türkiye'nin en köklü televizyon kanalı ATV ekranlarında birbirinden renkli yapımlar ekran başındaki seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Gündüz kuşağı programları, yeni sezon diziler, filmleri kaçırmadan seyretmek isteyenler ATV canlı izle linkini arama motorları üzerinde araştırıyor. İşte, 24 Eylül 2024 Salı canlı yayın akışı ile ATV canlı HD izle ekranı...

Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:05
ATV CANLI İZLE: 24 Eylül Salı yayın akışı ile ATV canlı kesintisiz HD izle

Ekranların en çok izlenen ve sevilen kanalı ATV'nin 24 Eylül Salı günün yayın akışı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Türkiye'nin en sevilen TV kanalları arasındaki yerini korurken programları, dizileri ve maç yayınlarıyla reyting listelerini alt üst etmeyi başarıyor. İşte, bugün yayınlanacak yapımları kaçırmadan izlemek isteyenler için ATV frekans bilgileriyle canlı izle ekranı haberin devamında...

ATV CANLI İZLE: 24 Eylül Salı yayın akışı ile ATV canlı kesintisiz HD izle

ATV CANLI İZLE EKRANI

ATV ekranlarında yayınlanan programları ve dizileri kaçırmamak için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz;

ATV CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATV CANLI İZLE: 24 Eylül Salı yayın akışı ile ATV canlı kesintisiz HD izle

24 EYLÜL 2024 ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:50 Kör Nokta
02:50 Karadut
04:00 Tatar Ramazan

ATV CANLI İZLE: 24 Eylül Salı yayın akışı ile ATV canlı kesintisiz HD izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ:
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

ATV CANLI İZLE: 24 Eylül Salı yayın akışı ile ATV canlı kesintisiz HD izle
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