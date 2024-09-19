ATV CANLI YAYIN İZLE ( 19 Eylül Perşembe): Bugünkü yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı

19 EYLÜL 2024 ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim İçin Üzülme

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı (Tekrar)

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Safir

04:00 Tatar Ramazan