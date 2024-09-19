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ATV CANLI YAYIN İZLE ( 19 Eylül Perşembe): Bugünkü yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı

Televizyon dünyasının reyting birincisi ATV birbirinden farklı yapımlarla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.Gündüz kuşağı kadın programlarından, yeni sezon dizilerine, haber bültenlerinden, günün maçlarına kadar birçok yapım vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. ATV'nin renkli yapımlarını kaçırmadan izlemek isteyenler bugün ATV canlı izle ekranını araştırmaya başladı. İşte, 19 Eylül Perşembe yayın akışıyla ATV canlı HD izle...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:15
ATV CANLI YAYIN İZLE 19 Eylül Perşembe: Bugünkü yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı

Türkiye'nin en köklü televizyon kanalı ATV canlı izle ekranı bugün arama motorlarında araştırılıyor. Sevdiği programları ve dizileri kaçırmadan izlemek isteyenler için ATV'nin 19 Eylül Perşembe gününün yayın akışı merak konusu haline geldi. İşte, ATV frekans bilgileri, yayın akışı ve canlı izle ekranı haberin devamında...

ATV CANLI YAYIN İZLE 19 Eylül Perşembe: Bugünkü yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı

19 EYLÜL ATV CANLI YAYIN İZLE EKRANI

ATV ekranlarında yayınlanan programları ve dizileri kaçırmamak için aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz;

ATV CANLI YAYIN İZLE

ATV CANLI YAYIN İZLE 19 Eylül Perşembe: Bugünkü yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı

19 EYLÜL 2024 ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı (Tekrar)
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Safir
04:00 Tatar Ramazan

ATV CANLI YAYIN İZLE 19 Eylül Perşembe: Bugünkü yayın akışı ile ATV canlı izle ekranı

ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

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