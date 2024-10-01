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AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı

2024-2025 eğitim öğretim yılı için AUZEF sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Lisans ve ön lisans programlarına açık eğitimle devam eden öğrenciler, yeni dönemin ilk sınavları için hazırlıklarını hızlandırıyor. "AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde merakla bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2024-2025 akademik takvimini yayımlayarak güz dönemi ara ve final sınavı tarihlerini belirledi. Peki, AZEF sınavları ne zaman yapılacak, sınav merkezi tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 01.10.2024 16:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 16:56
AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) kayıt yenileme işlemleri kısa bir süre önce sona erdi. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2024-2025 AUZEF sınav tarihleri gündeme geldi. Üniversite, güz dönemi vize ve final sınavlarına ilişkin takvimi yayınladı. Açık eğitim programlarına devam eden öğrenciler, sınav hazırlıkları için geri sayıma başladı. İşte, İstanbul Üniversitesi AZEF sınav takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında…

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı

AUZEF SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Ara Dönem (Vize) Sınavları: Güz Dönemi 2 Kasım - 3 Kasım 2024 / Bahar Dönemi 12 - 13 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları): Güz Dönemi 28 Aralık - 29 Aralık 2024 / Bahar Dönemi 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları): Güz Dönemi 1 Şubat - 2 Şubat 2025 / Bahar Dönemi 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025
Mezuniyete Üç Ders Sınavı: 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı 6 Eylül 2025

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı

AUZEF SINAV MERKEZİ SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
AUZEF sınav merkezi seçiminde, öğrencilerin belirtilen tarih aralığında tercihlerini yapmaları zorunludur. Tercih süresi içerisinde işlem gerçekleştirmeyen öğrenciler, otomatik olarak sistem tarafından belirlenen bir sınav merkezine atanacaklardır. Sınav merkezi tercihleri, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılabilir.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı

AUZEF SINAV MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Sınav merkezi tercihi yapıldıktan sonra, değişiklik yapmak isteyen adaylar yalnızca tercih dönemi olan 08 Ekim 2024 tarihine kadar bu değişikliği yapabilecekler.

AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı
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