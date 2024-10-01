AUZEF SINAV TAKVİMİ 2024-2025 | İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? Sınav merkezi tercih ekranı

2024-2025 eğitim öğretim yılı için AUZEF sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Lisans ve ön lisans programlarına açık eğitimle devam eden öğrenciler, yeni dönemin ilk sınavları için hazırlıklarını hızlandırıyor. "AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?" sorusu gündemde merakla bekleniyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2024-2025 akademik takvimini yayımlayarak güz dönemi ara ve final sınavı tarihlerini belirledi. Peki, AZEF sınavları ne zaman yapılacak, sınav merkezi tercihleri nereden ve nasıl yapılır?