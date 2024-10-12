Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı son dakika gündeminde! 1 Ekim 2024 tarihinde Meclis'in mesaiyi başlamasının ardından esnafa erken emeklilik imkanı sunması açısından büyük önem arz eden 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı hakkında ne zaman yasalaşacak yakından takip ediliyor. Bakanı Vedat Işıkhan,Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesinin orta vadeli planlar arasında yer alabileceğini açıklamıştı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı? Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi? İşte, detaylar...