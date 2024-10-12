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Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı son dakika gündeminde! 1 Ekim 2024 tarihinde Meclis'in mesaiyi başlamasının ardından esnafa erken emeklilik imkanı sunması açısından büyük önem arz eden 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı hakkında ne zaman yasalaşacak yakından takip ediliyor. Bakanı Vedat Işıkhan,Bağ-Kur'luların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesinin orta vadeli planlar arasında yer alabileceğini açıklamıştı. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa'da var mı? Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 14:58
Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

TBMM'de ele alınan torba yasa teklifinin onaylanmasıyla birlikte, Bağ-Kur'lu esnaflar için yeni bir dönem başlaması ön görülüyor. Düzenlemenin yasalaşması ile birlikte esnafların erken emeklilik hayalleri gerçeğe dönüşecek. Peki, 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi? İşte, Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa gelişmelerinde son durum!

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN GELECEK?

Yeni dönem TBMM'de ekonomi konuları gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Bu konular arasında Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı da önemli bir yer tutuyor. SGK'da SSK ve Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesiyle, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşebilir. Bu düzenleme, kuaför, berber, mahalle bakkalı, ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın erken emeklilik imkanı elde etmesini sağlayabilir. Meclis'in bu konudaki çalışmaları ve alınacak kararlar büyük bir merakla bekleniyor.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Bu konuda en son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı;

Işıkhan, Bağ-Kurlular'ın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesine yönelik çalışmanın orta vadeli plan içinde olduğunu söyledi. Buna göre önümüzdeki iki yıl içinde bu konuda bir düzenleme yapılacak. Bu sene sonuna kadar düzenleme yapılacağını sanmıyorum."

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden şekillendirecek ve sosyal güvenlik sisteminde önemli bir değişiklik sağlayacak. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, bu önemli düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe gireceğine işaret ediyor.

Bağkur 7200 prim gün sayısı Torba Yasa ile gündemde! 2024 Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi?

BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), kademeli emeklilik, 3600 ek gösterge, SSK-Bağkur prim eşitlemesi gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

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