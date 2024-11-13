BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025: Yeni yılda bedelli askerlik ne kadar olacak, MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı için bedelli askerlik ücreti, 2024 yılındaki 217.871 TL'lik tutarın üzerine enflasyon farkı ve memur maaş artışlarına bağlı olarak artış gösterecek. Hükümetin Orta Vadeli Planı'nda (OVP) yer alan %41,11'lik tahmini artış oranı dikkate alındığında, bedelli askerlik ücretinin %11,33 oranında bir zam alması bekleniyor.

Buna göre, 2025 yılı için bedelli askerlik ücretinin yaklaşık 242.555 TL seviyesine ulaşması öngörülüyor. Ancak nihai rakam, 2025 yılı Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklanacak. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.