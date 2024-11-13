BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025: Yeni yılda bedelli askerlik ne kadar olacak, MSB yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

2025 yılının yaklaşmasıyla birlikte bedelli askerlik zammı asker adayları tarafından mercek altına alındı. Yeni yılda bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ise hesaplanarak belirlenecek. Güncel bedelli askerlik ücreti son olarak 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar bedelli askerlik zamlı ücretlerin ne zaman açıklanacağını arama motorları üzerinde sorguluyor. Peki, 2025 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak, beklenti ve tahminler ne yönde?