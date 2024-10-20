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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek bekçi alımları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor. 2023 yılında gerçekleştirilen bekçi alımları için başvurular Ocak ayı itibarıyla alınmaya başladı ve toplamda 1250 vatandaşa istihdam sağlandı. Bu sene bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı arama motorları üzerinde sorgulanıyor. Peki, 2024 EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 20.10.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:24
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?

Bekçi alımına ilişkin araştırmalar arama motorlarında hız kazandı. EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyenler, ön sağlık kontrolü yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav süreçlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşecek alımlara dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İşte, adayların merakla beklediği 2024 çarşı ve mahalle bekçi alımı tarihleriyle ilgili gelişmeler haberin devamında...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ortaklığı ile yürütülecek çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru süreci ve başvuru işlemleri için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bekçi alımlarına ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?

KİMLER BEKÇİ OLABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Kötü şöhretli olmamak
Memuriyete engeli olmamak
Silah taşımasına engel herhangi bir hukuki sorunu olmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Herhangi bir siyasi parti üyeliği olmamak
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği alım ilanı resmi gazetede yayınlanması sonrasında adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?
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