BEKÇİ ALIMI BAŞVURU DUYURULARI: 2024 EGM çarşı ve mahalle bekçi alımları başladı mı, başvuru koşulları neler?
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğinde yürütülecek bekçi alımları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Çarşı ve mahalle bekçiliğinde görev almak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını yakından takip ediyor. 2023 yılında gerçekleştirilen bekçi alımları için başvurular Ocak ayı itibarıyla alınmaya başladı ve toplamda 1250 vatandaşa istihdam sağlandı. Bu sene bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı arama motorları üzerinde sorgulanıyor. Peki, 2024 EGM ve PA çarşı ve mahalle bekçi alımları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 20.10.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:24