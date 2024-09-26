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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları için araştırmalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çarşı ve mahalle bekçiliği için istihdam sağlanacağını duyuruldu. Geçtiğimiz sene 26 ilde 1250 bekçi alımı İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak gerçekleştirilmişti. Bekçi olarak görev almak isteyenler başvuru tarihlerini ve koşullarını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, 2024 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, adaylar başvurularını nereden ve nasıl yapabilir?

Giriş Tarihi: 26.09.2024 09:48 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:50
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

EGM ve Polis Akademisi iş birliğiyle yürütülen çarşı ve mahalle bekçiliği alımları için adaylar dört gözle başvuruların başlamasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak kılavuzu ile çarşı ve mahalle bekçiliğinin ayrıntıları netlik kazanacak. İşte, 2024 bekçi alımı başvuru takvimi ve detayları haberin devamında…

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde istihdam edilecek 2024 yılı çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvurularının tarihi kesinleştiğinde haberlerde yer verilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

EGM BEKÇİLİK BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Bekçi alım ilanı resmi gazetede yayınlanmasının ardından adaylar e-Devlet veya Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TAKVİMİ 2024: EGM bekçi alımı ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl başvurulur?

2024 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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