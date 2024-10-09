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BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'in Ekim ayının ilk haftasındaki yükselişleri, akaryakıt fiyatları tarafına zam olarak yansıyacak. Konuyla ilgili sektör temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam gelecek. Peki zam sonrası mazot fiyatı ne kadar olacak? Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar? İşte 9 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:33
BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri: Mazot fiyatı için gelecek zam ile akaryakıt fiyatları tabelası yarın değişecek. Araç sahipleri zam sonrası motorin fiyatları ne kadar olacak merak ederken, bugünün akaryakıt fiyatları da aratılmaya devam ediyor. Peki akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol neleri fiyatlıyor? 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 80 doların altında fiyatlamasını sürdürüyor. ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde arttığına işaret eden veri akışı fiyatlardaki yükselişi sınırlasa da Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatını yükseltiyor. Petroldeki bu yükseliş ivmesi motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafına da yansıdı. Buna göre yarın mazot fiyatı için zam geliyor. Peki motorine ne kadar zam gelecek? İşte cevabı:

BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI 77 KURUŞ ZAMLANACAK

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 10 Ekim 2024 tarihinde 0,77 TL zamlanacak. Zam sonrası mazot fiyatı İstanbul'da 43,5 TL, Ankara'da 43,97 TL ve İzmir'de 44,49 TL olacak.

BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için herhangi bir indirim, zam yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte o tablolar:

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