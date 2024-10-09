BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan BRENT'in Ekim ayının ilk haftasındaki yükselişleri, akaryakıt fiyatları tarafına zam olarak yansıyacak. Konuyla ilgili sektör temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam gelecek. Peki zam sonrası mazot fiyatı ne kadar olacak? Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar? İşte 9 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:33