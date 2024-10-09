BENZİN, MAZOT FİYATI 2024 SON DAKİKA: BRENT rotayı yukarı çevirdi! Zam geliyor! 9 Ekim 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 80 doların altında fiyatlamasını sürdürüyor. ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin çok üzerinde arttığına işaret eden veri akışı fiyatlardaki yükselişi sınırlasa da Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki olumlu ekonomik gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatını yükseltiyor. Petroldeki bu yükseliş ivmesi motorin fiyatları (mazot fiyatı) tarafına da yansıdı. Buna göre yarın mazot fiyatı için zam geliyor. Peki motorine ne kadar zam gelecek? İşte cevabı: