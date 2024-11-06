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Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1’de mi?

Beşiktaş Malmö maçı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. Avrupa'da son olarak zorlu rakibi Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılar gruptan çıkma adına oldukça önemli bir adım attı. Şimdi ise gözler Malmö maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1'de mi? İşte Beşiktaş Malmö maçı canlı yayın kanalı

Giriş Tarihi: 06.11.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 07:45
Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1’de mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Malmö'yü ağırlayacak. Ligde son 2 haftayı kayıp geçiren Beşiktaş, 2'de 0 ile başladığı Avrupa serüvenine Lyon galibiyeti ekleyerek gruplarda iddialı olduğunu kanıtladı. Temsilcimiz sahasında İsveç ekibi Malmö'yü de mağlup edip gruptan çıkma adına önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1'de mi? İşte BJK Malmö maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;

Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1’de mi?

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Malmö karşılaşması 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. 18.30'da başlayacak karşılaşmada heyecan dorukta.

Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1’de mi?

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın Avrupa maçının TRT 1 ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1’de mi?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

6 Kasım 2024 Perşembe
18.30 Beşiktaş – Malmö

28 Kasım 2024 Perşembe
20.45 Beşiktaş - M. Tel-Aviv

12 Aralık 2024 Perşembe
23.00 Bodø/Glimt – Beşiktaş

22 Ocak 2025 Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Club

30 Ocak 2025 Perşembe
23.00 Twente – Beşiktaş

Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1’de mi?

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

Beşiktaş Malmö karşısında oynayacağı Avrupa maçında Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.

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