UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Malmö'yü ağırlayacak. Ligde son 2 haftayı kayıp geçiren Beşiktaş, 2'de 0 ile başladığı Avrupa serüvenine Lyon galibiyeti ekleyerek gruplarda iddialı olduğunu kanıtladı. Temsilcimiz sahasında İsveç ekibi Malmö'yü de mağlup edip gruptan çıkma adına önemli bir adım atmak istiyor. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1'de mi? İşte BJK Malmö maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler;