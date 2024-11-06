Beşiktaş Malmö maçı yayın kanalı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak. Avrupa'da son olarak zorlu rakibi Lyon'u 1-0 mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılar gruptan çıkma adına oldukça önemli bir adım attı. Şimdi ise gözler Malmö maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş-Malmö maçı bugün saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Malmö maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, TRT 1'de mi? İşte Beşiktaş Malmö maçı canlı yayın kanalı