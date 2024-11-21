  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) başvuruları için bekleyiş devam ediyor. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar; genel zihinsel, resim ve müzik yetenek uygulamalarını kapsamaktadır. BİLSEM sınavına katılım göstermek isteyen öğrenciler, ön değerlendirme başvuru tarihlerini arama motorlarında mercek altına almaya başladı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, ön değerlendirme başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:01
BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

2024-2025 BİLSEM sınav tarihleri ve başvuru günleri gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından BİLSEM sınavı kapsamında Türkiye'deki üstün yetenekli bireyleri keşfetmek ve geliştirmek hedeflenmektedir. Sınavlara başvuruda bulunmak isteyenler başvuru tarihlerini ve sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, ön değerlendirme başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BİLSEM ön değerlendirme başvuruları, 25 Kasım - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ise 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak. 11 Aralık'ta ise ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

2024-2025 YILI BİLSEM TAKVİMİ YAYINLANDI!

25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye'deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanıyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA