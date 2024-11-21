Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? 2024-2025 ön değerlendirme başvurusu ne zaman, hangi tarihlerde alınacak?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri (BİLSEM) başvuruları için bekleyiş devam ediyor. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılım sağladığı sınavlar; genel zihinsel, resim ve müzik yetenek uygulamalarını kapsamaktadır. BİLSEM sınavına katılım göstermek isteyen öğrenciler, ön değerlendirme başvuru tarihlerini arama motorlarında mercek altına almaya başladı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman, ön değerlendirme başvuruları hangi tarihlerde alınacak?