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BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam 9. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizinin bu bölümünde Canfeza ve Mahir'in eğlenceli anları ekranda yer alırken mutluluklarına bir anda gölge düşer.Mahir'in vurulmasıyla Canfeza'nın kına gecesine gölge düşer. Bu hafta yaşananların ardından gelecek hafta neler olacağı merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 29.10.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:44
BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Gece Masalı 10.bölüm fragmanı araştırmaları başladı. Mahir ve Canfeza'nın aşkını konu alan dizede aşıklar tam kavuşacakken kötü günler onları beklemektedir. Bu haftanın ardınsan gelecek bölümden sahneler görmek isteyenler araştırmlarına başladı. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, 10. bölüm fragman detayları...

BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM İZLE

Bir Gece Masalı dizisi 9.bölümüyle ekranlara geliyor.

İşte, yeni bölüm izleme linki;

BİR GECE MASALI BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI

Canfeza ve Mahir'in aşkını konu alan dizinin son bölümüne Mahir'in vurulması damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak?

Diziye ait fragmanları aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz:

BİR GECE MASALI DİZİSİ FRAGMANLARI

BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR GECE MASALI SON BÖLÜM ÖZETİ

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" dokuzuncu bölümüyle ekranlara geliyor.

Mahir ve Canfeza'yı kına gecesinde büyük sürpriz bekliyor! Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır.

BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kürşat'ın kızını almak için Yılmaz'ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir.Kına gecesinde ise Canfeza'yı bir sürpriz beklemektedir.

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