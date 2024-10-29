BİR GECE MASALI 10. BÖLÜM FRAGMANI | ‘Mahir Canfeza aşkında yolun sonu mu?’Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam 9. Bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un yer aldığı dizinin bu bölümünde Canfeza ve Mahir'in eğlenceli anları ekranda yer alırken mutluluklarına bir anda gölge düşer.Mahir'in vurulmasıyla Canfeza'nın kına gecesine gölge düşer. Bu hafta yaşananların ardından gelecek hafta neler olacağı merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 29.10.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:44