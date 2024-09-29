Bir Gece Masalı 5. Bölüm Fragmanı tıkla-izle | ''Mahir, Canfeza'nın kaderi oğlum!'
ATV ekranlarının Salı akşamı ekranlara gelen dizisi Bir Gece Masalı, yayınlanan son bölümünün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Buran Deniz'in yer aldığı yapımın son bölümünde, Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bomba etkisi yaratmıştı. Peki, Bir Gece Masalı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Bir Gece Masalı 5. bölüm fargman detayları!
Giriş Tarihi: 29.09.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 01:30