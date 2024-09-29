Bir Gece Masalı 5. Bölüm Fragmanı tıkla-izle | ’’Mahir, Canfeza’nın kaderi oğlum!’

BİR GECE MASALI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bir bomba etkisi yaratır. Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar.