Birinin size aşık olduğunu gösteren o işaret! Eğer konuşurken bu hareketi yapıyorsa…

Aynı dili konuşsak da her zaman birbirimizi anlamayabiliriz ve bu durumla ilgili yapılan bazı çalışmalar, kelimelerin farklı yorumlanabileceği ve bu durum kafa karışıklıklarına neden olabileceğini gösteriyor. Bu durumun önüne geçmek için ise beden dilini dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. İşte sizler için derlemiş olduğumuz bazı beden dili sinyalleri…