Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak maçlar arama motorları üzerinde araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında düzenlenen maçlar için uygulanan milli ara sona ermesiyle, 5 büyük ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Müsabakaları kaçırmadan takip etmek isteyen taraftar ve futbolseverler bugün hangi maçlar var, kimin maçı var sorularının yanıtını arıyor. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya LaLiga gibi önemli liglerin 20 Ekim 2024 Pazar günü maç programları belli oldu. 20 Ekim 2024 Pazar günü hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?