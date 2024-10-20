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Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 Ekim 2024 Pazar günü oynanacak maçlar arama motorları üzerinde araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi kapsamında düzenlenen maçlar için uygulanan milli ara sona ermesiyle, 5 büyük ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Müsabakaları kaçırmadan takip etmek isteyen taraftar ve futbolseverler bugün hangi maçlar var, kimin maçı var sorularının yanıtını arıyor. Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya LaLiga gibi önemli liglerin 20 Ekim 2024 Pazar günü maç programları belli oldu. 20 Ekim 2024 Pazar günü hangi takımların maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:35
Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugün oynanacak müsabakalar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Süper Lig'de bugün Samsunspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Hatayspor gibi takımlar sahaya çıkarak liderlik yarışında kıyasıya mücadele edecek. Premier Lig'de ise günün en dikkat çeken mücadelesi Liverpool ve Chelsea arasında düzenlenecek müsabaka oldu. Oynanacak maçları kaçırmadan seyretmek isteyen futbolseverler maçların ayrıntılarını arama motorları üzerinde sorguluyor. İşte, 20 Ekim 2024 Pazar günü Trendyol Süper Lig, 1. Lig, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya LaLiga maç fikstürleri haberin devamında...

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 EKİM PAZAR TRENDYOL SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

13:30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

16:00 Beşiktaş-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

19:00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 EKİM PAZAR TRENDYOL 1. LİG MAÇ PROGRAMI

13:30 Siltaş Yapı Pendikspor-BB Erzurumspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

16:00 Boluspor-Yeni Çorumspor AŞ (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

16:00 Iğdır FK-Manisa Futbol Kulübü (beIN Sports 2)

19:00 Sakaryaspor-Istanbulspor AS (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 EKİM PAZAR PREMİER LİG MAÇ PROGRAMI

16:00 Wolverhampton Wanderers FC-Manchester City FC(beIN Sports 3)

18:30 Liverpool-Chelsea (beIN Sports 3)

Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2024 Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

20 EKİM PAZAR LALİGA MAÇ PROGRAMI

15:00 RCD Mallorca-Rayo Vallecano (S Sport - S Sport Plus)

17:15 Atletico Madrid-Leganes (S Sport - S Sport Plus)

19:30 Villarreal-Getafe (S Sport - S Sport Plus)

22:00 Barcelona-Sevilla (S Sport - S Sport Plus)

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