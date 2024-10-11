  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikayesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster? 11 Ekim 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikayesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar da paylaşıldı. İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:51
Çin’in son imparatoru Puyi’nin hikayesini anlatan, Pekin’deki Yasak Şehir’de çekilmiş Son İmparator adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?

Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikayesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Çin’in son imparatoru Puyi’nin hikayesini anlatan, Pekin’deki Yasak Şehir’de çekilmiş Son İmparator adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikayesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

Çin’in son imparatoru Puyi’nin hikayesini anlatan, Pekin’deki Yasak Şehir’de çekilmiş Son İmparator adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?

A) FEDERİCO FELLİNİ

B) BERNARDO BERTOLUCCİ

C) PEDRO ALMODOVAR

D) ANG LEE

Çin’in son imparatoru Puyi’nin hikayesini anlatan, Pekin’deki Yasak Şehir’de çekilmiş Son İmparator adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?

DOĞRU CEVAP: B) BERNARDO BERTOLUCCİ

Çin’in son imparatoru Puyi’nin hikayesini anlatan, Pekin’deki Yasak Şehir’de çekilmiş Son İmparator adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?
SON DAKİKA SON DAKİKA