Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikayesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster? 11 Ekim 2024 tarihli bölümü ile gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Çin'in son imparatoru Puyi'nin hikayesini anlatan, Pekin'deki Yasak Şehir'de çekilmiş "Son İmparator" adlı 1987 yapımı filmin yönetmeni hangisidir? sorusu yöneltildi. Şıklar da paylaşıldı. İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:51