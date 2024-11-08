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CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

8 Kasım 2024 Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Bu haftaki hutbede, Yüce Allah'ın insanın yaratılışına yerleştirdiği en değerli duygulardan biri olan merhamet ön plana çıkarıldı. Hutbede, "İnananlar, sabrı ve takvayı kuşanarak, iman ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayat sürerlerse, toplumda merhamet duygusunu hâkim kılarlar. Rabbimizin af ve mağfiretine sığınarak, tövbe eder ve bir daha o günahlara dönmemek üzere niyetlenirlerse, ilâhî rahmete ulaşabilirler." şeklinde önemli vurgular yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu hutbenin tam metni haberin devamında..

Giriş Tarihi: 08.11.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 06:24
CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 8 Kasım 2024 tarihli Cuma hutbesinin metnini ve konusunu yayımladı. Her hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde okunan Cuma hutbesi, Müslümanlara önemli öğütler sunuyor. Bu haftanın hutbesinin konusu "Merhamet Eden Merhamet Bulur" olarak belirlendi. Hutbede, merhametin İslam dinindeki yeri ve toplumdaki önemi vurgulanarak, Allah'ın rahmetine ulaşmanın yolu olarak merhametli olmanın gerekliliği üzerinde duruldu. İşte, 8 Kasım 2024 Cuma Hutbesi tam metin ile konusu ve anlamı haberin devamında...

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

MERHAMET EDEN MERHAMET BULUR
Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) çocukları çok severdi. Bir defasında sahabeyle birlikte otururken yanlarına torunu Hz. Hasan geldi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hemen onu kucağına aldı, bağrına bastı ve öptü. Peygamberimizin bu halini gören bir kişi, "Benim on tane çocuğum var, ben onlardan hiç birini öpmedim." dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyurdu: مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ "Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz."

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

Aziz Müminler!

Yüce Allah'ın insanın fıtratına yerleştirdiği müstesna duygulardan biri de merhamettir. Merhamet; Cenâb-ı Hakk'ın Rahmân ve Rahîm isimlerinin gönüllerdeki tecellisidir. Merhamet; sıradan bir acıma duygusu değil, merhem olmaktır yaralı gönüllere, dokunabilmektir mahzun yüreklere. Merhamet; "Bana ne!" duyarsızlığı değil, "Bana düşen ne?" hassasiyeti göstermektir her şeye ve herkese. Merhamet, sadece insanların maddi sıkıntılarını gidermek değil, ilim ve hikmetle buluşturmaktır zihinleri, şefkat ve muhabbetle doldurmaktır kalpleri. Merhamet; sadece kötülüğe karşı olmak değil, iyilikle buluşturmaktır bütün insanları, ilgi ve sevgiyle yeşertmektir bütün umutları.

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

Kıymetli Müslümanlar!

Mümin, her şeyden önce kendisine, ailesine, çevresine ve tüm mahlûkata merhamet etmelidir. Allah Resûlü (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: اِرْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ "Siz yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin." Ancak, ne acıdır ki şiddet sarmalının her tarafı kapladığı, merhametsizliğin oldukça yaygınlaştığı günlerden geçiyoruz. Nice insan, kin, nefret ve öfkesinin esiri olmuş, merhamet duygusunu kaybetmiş durumda. Bu sebeple de her geçen gün toplumumuzda, nice yuvalar dağılmakta, sudan bahanelerle nice canlar hayattan koparılmaktadır. Oysaki inananlar; sabrı ve takvayı kuşanırlar, iman ve güzel ahlakla bezenmiş bir ömür sürerlerse toplumda merhameti hâkim kılarlar. Rabbimizin, af ve mağfiretine sığınırlar, günahlarına bir daha dönmemek üzere tövbe ederlerse ilâhî rahmete ulaşırlar.

CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

Değerli Müminler!

Bizler, rahmet elçisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'in ümmetiyiz. Merhameti kendisine rehber edinen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bize düşen; anne babamıza "Öf!" bile dememek, onların üzerine rahmet kanatlarımızı germektir. Eşimize sevgi ve muhabbetle, çocuklarımıza ilgi ve şefkatle muamele etmektir. Akraba ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmak, güven ve huzurun teminatı olmaktır. Mesleğimiz ve işimiz gereği hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız herkese karşı saygı ve nezaketle davranmak, birbirimize yardımcı olma noktasında gayret göstermektir. Kin ve nefreti kalbimizden söküp atmak, gönüllerimizi ilâhî rahmet ve nebevî merhametle donatmaktır. Kardeşliğimizi merhametle güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir. Cenâb-ı Hakk'ın rahmetinin geniş olmasına umut bağlayarak haramlara yeltenmemek, kul ve kamu hakkını ihlal etmemektir. Yüce Rabbimizin şu ayetlerini asla unutmamaktır: نَبِّئْ عِبَاد۪ٓي اَنّ۪ٓي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُۙ "Resûlüm! Kullarıma, benim, çok bağışlayan ve çok esirgeyen olduğumu haber ver." وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْاَل۪يمُ "Azabımın da çok elem verici olduğunu bildir."

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