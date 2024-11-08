CUMA HUTBESİ TAM METİN PDF OKU! | Diyanet ile 8 Kasım Cuma Hutbesi PDF tam metin yayınlandı!

8 Kasım 2024 Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından erişime açıldı. Bu haftaki hutbede, Yüce Allah'ın insanın yaratılışına yerleştirdiği en değerli duygulardan biri olan merhamet ön plana çıkarıldı. Hutbede, "İnananlar, sabrı ve takvayı kuşanarak, iman ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayat sürerlerse, toplumda merhamet duygusunu hâkim kılarlar. Rabbimizin af ve mağfiretine sığınarak, tövbe eder ve bir daha o günahlara dönmemek üzere niyetlenirlerse, ilâhî rahmete ulaşabilirler." şeklinde önemli vurgular yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu hutbenin tam metni haberin devamında..