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CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | 13 Eylül 2024 en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Cuma günü müslümanlar için büyük bir coşku ile karşılanıyor. Haftanın son çalışma günü olmasının yanı sıra bu günde müslümanlar camilerde cuma namazında saf tutarken bir yandan da uzakta olan sevdikleriyle bu günün anlam ve önemini en yeni, anlamlı, hadisli ve dualı kısa ve uzun cuma mesajları ve sözleri ile paylaşıyor. İşte, cuma mesajları seçenekleri!

Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:24
CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | 13 Eylül 2024 en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

2024 Eylül ayının ikinci cuma günü öncesinde, cuma mesajları ve sözleri için paylaşımlar başladı. Bir cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralar üzerinden cuma mesajları ve sözleri paylaşımları yapıyor. İşte, En güzel, kısa, uzun, hadisli seçenekleriyle resimli cuma mesajları yayında!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | 13 Eylül 2024 en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

"Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır." Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. AyetMakbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | 13 Eylül 2024 en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

-" Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

- Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | 13 Eylül 2024 en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Binlerce çiçek var, gül başka, milyonlarca insan var ama dost başka, milyarlarca gün var ama Cumalar başka, Cumamız mübarek olsun.

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Ey Allah'ım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

İmkanım yoktu deme, kendine doğruyu söyle; üşendim de, tembellik ettim de, yapmak içimden gelmedi de, hiç değilse yattım de. Ne dersen de ama imkanım yoktu deme… Unutma; İman en büyük imkandır. İmanı olanın, imkanı tükenmez. Hayırlı, nurlu cumalar. Cumamız mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ | 13 Eylül 2024 en güzel, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

*Allah'u Teala'yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah'ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah'ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur.Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

İki dua vardır ki, reddedilmez; o dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur;Biri, zulüm gören kişinin duası öbürü de mü"minin kardeşine gıyabında ettiği dua" Hayırlı Cumalar.

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