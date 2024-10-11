CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları 11 Ekim 2024 tarihi için sorgulanmaya başladı. İslam alemi camilerin yolunu tutacağı bu özel günde ibadetlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını yaparken sevdiklerini de unutmuyor. Bayram niteliğinde geçirilen cuma gününü kutlamak isteyenler resimli, yazılı, ayetli, dualı, en Güzel Cuma mesajı seçeneklerine yöneldi. 'Hayırlı Cumalar' yazan görseller en çok tercih edilenler arasında. Geceden anılmaya başlayan bu özel günde araştırmalar hız kazandı. İşte, Cuma mesajları ve sözleri...