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CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları 11 Ekim 2024 tarihi için sorgulanmaya başladı. İslam alemi camilerin yolunu tutacağı bu özel günde ibadetlerini gerçekleştirmek için hazırlıklarını yaparken sevdiklerini de unutmuyor. Bayram niteliğinde geçirilen cuma gününü kutlamak isteyenler resimli, yazılı, ayetli, dualı, en Güzel Cuma mesajı seçeneklerine yöneldi. 'Hayırlı Cumalar' yazan görseller en çok tercih edilenler arasında. Geceden anılmaya başlayan bu özel günde araştırmalar hız kazandı. İşte, Cuma mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2024 06:19 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 06:19
CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları cuma gecesinden paylaşılmaya başladı. Instagram, Facebook, WhatsApp üzerinden paylaşımlarını yapmaya hazırlanan İslam alemi bu faziletli günde ellerini semaya açıyor. Resmi ve samimi tebrik mesajları gündemde. Cuma mesajı gönder-paylaş seçenekleri takip ediliyor. İşte; ayetli, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları 2024

CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

"Bir Cuma daha bizlere nasip oldu. Allah, bu mübarek günü hayırlarla doldursun, dualarınızı kabul etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma günü, rahmet ve bereketin kapılarının açıldığı gündür. Allah, hepimize huzur ve sağlık versin. Cumanız mübarek olsun!"

"Bugün yine bir Cuma, gönüllerimizde huzur, dilimizde dua. Allah tüm sevdiklerimize hayır ve bereket versin. Cumanız mübarek olsun!"

CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

"Cuma, kalpleri yumuşatan, duaları kabul eden bir gündür. Allah, bu Cuma'da sizlere mutluluk ve başarı nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Yeni bir Cuma sabahında, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma, gönülleri arındıran, ruhları dinlendiren bir zaman dilimi. Allah bu mübarek günü tüm insanlığa hayırla versin. Cumanız mübarek olsun!"

CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

"Cuma, rahmetin ve huzurun en güzel zamanıdır. Allah, sevdiklerinizle birlikte sizlere sağlıklı, mutlu bir yaşam nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Bir Cuma sabahı daha, duaların kabul olduğu, gönüllerin sevgiyle dolduğu bir gün. Allah, sizlere en güzelini nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

"Bugün bir Cuma daha... Allah gönüllerimize huzur, yollarımıza bereket versin. Hayırlı cumalar dilerim."

"Cuma, duaların kabul olduğu, rahmetin bol olduğu bir gündür. Allah, tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı cumalar!"

"Cumanın rahmeti üzerimize olsun. Hayırlı cumalar, gönlünüzde huzur, yüzünüzde tebessüm olsun."

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