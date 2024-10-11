CUMA MESAJLARI RESİMLİ - 2024 En güzel, anlamlı hadisler ve duaların olduğu yeni Cuma Mesajları ve sözleri!

"Cuma, kalpleri yumuşatan, duaları kabul eden bir gündür. Allah, bu Cuma'da sizlere mutluluk ve başarı nasip etsin. Cumanız mübarek olsun!"

"Yeni bir Cuma sabahında, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurlu olsun. Cumanız mübarek olsun!"

"Cuma, gönülleri arındıran, ruhları dinlendiren bir zaman dilimi. Allah bu mübarek günü tüm insanlığa hayırla versin. Cumanız mübarek olsun!"