  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 142 işçi alımı için başvuru sürecinin sonuna gelindiğini açıkladı. 8 Kasım 2024 tarihinde başvuru alımı sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak tamamlamaları gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarını ve başvuru ekranını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak, kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 08.11.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 15:47
Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 142 işçi alımı için başvuru süreci 4 Kasım 2024 ile 8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarını öğrenmek için araştırmlarını hızlandırdı. Adaylar yalnızca online başvuru yapabilecek. İşte, 2024 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımına ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

142 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

DARPHANE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Türkiye İs Kurumu (İSKUR) internet sitesi üzerinden Online olarak 04.11,2024 - 08.11.2024 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

KURA ÇEKİM TARİHİ BELLİ OLDU!

Noter kura çekimi 04.12.2024 günü saat 14.00'dc Darphane vc Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleşecektir. Kura çekimi tarihi vc yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Adayların başvuru yapabilmesi için, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurumlarına İşçi Alımı Usul ve Esasları'na uygun olarak, belirli yaş ve eğitim şartlarını taşıyor olmaları gerekecek. Adaylar, başvuru yapmadan önce ilanı dikkatle incelemeli ve her meslek grubu için belirlenen özel şartları yerine getirmelidir.

SON DAKİKA SON DAKİKA