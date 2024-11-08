Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

142 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 'nden yapılan açıklamada "Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepc Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 21 meslek için 142 kamu işçisi ahım yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.