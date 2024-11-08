Darphane işçi alımı başvurusunda son gün! 142 işçi alımı yapılacak darphane işçi alımı başvuruları nasıl yapılır şartları neler?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 142 işçi alımı için başvuru sürecinin sonuna gelindiğini açıkladı. 8 Kasım 2024 tarihinde başvuru alımı sona erecek. Adayların başvuru işlemlerini Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak tamamlamaları gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarını ve başvuru ekranını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak, kimler başvurabilir?