DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, sezonun en heyecan verici karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray'ı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak. Galatasaray, geçtiğimiz sezonki formunu sürdürüyor ve lige 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe ise sadece Göztepe ile oynadığı maçta puan kaybetti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, mücadele hangi kanalda yayınlanacak?