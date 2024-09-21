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DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, sezonun en heyecan verici karşılaşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray'ı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacak. Galatasaray, geçtiğimiz sezonki formunu sürdürüyor ve lige 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç yaptı. Fenerbahçe ise sadece Göztepe ile oynadığı maçta puan kaybetti. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, mücadele hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 21.09.2024 08:06 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 08:06
DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki büyük derbi mücadelesine Atilla Karaoğlan hakemlik yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte uzun süre sakat kalan yıldız golcü Mauro Icardi, takımla antrenmanlara başladı; teknik direktör Okan Buruk Fenerbahçe maçında forma giymeyeceğine karar verdş. Fenerbahçe'de tek eksik Osayi-Samuel olurken, Djiku sakatlığını atlatarak derbide forma giymeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takımda ise 7 oyuncu, bu önemli maçta ilk kez derbi atmosferini yaşayacak. Galatasaray cephesinde ise Hakim Ziyech, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer alamayacak. İşte, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yaşanacak Fenerbagçe Galatasay maçının ayrıntıları haberin devamında...

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATSARY DERBİSİ SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

DERBİ HEYECANI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'de 21 Eylül cumartesi günü programda iki müsabaka bulunurken Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, (Amrabat) Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus(Sallai), Mertens, Barış, Osimhen

DERBİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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