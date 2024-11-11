FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirimli ürünler mağazalarda alışveriş tutkunlarıyla buluşuyor. 11-18 Kasım katalog fırsatlarında en ucuz fiyatlar yerlerini aldı. Bu hafta fiyatlardaki düşüşle birlikte indirim şenliği başlıyor. Birçok üründe avantajlı fiyatlar zincir market raflarında kendine yer bulurken ürünler de araştırılmaya başladı. Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar, süt ürünleri, kahvaltılıklar, helva, pekmez ve birçok gıda da büyük fırsatlar var. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 11-18 Kasım aktüel kataloğu