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FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde indirimli ürünler mağazalarda alışveriş tutkunlarıyla buluşuyor. 11-18 Kasım katalog fırsatlarında en ucuz fiyatlar yerlerini aldı. Bu hafta fiyatlardaki düşüşle birlikte indirim şenliği başlıyor. Birçok üründe avantajlı fiyatlar zincir market raflarında kendine yer bulurken ürünler de araştırılmaya başladı. Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar, süt ürünleri, kahvaltılıklar, helva, pekmez ve birçok gıda da büyük fırsatlar var. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 11-18 Kasım aktüel kataloğu

Giriş Tarihi: 11.11.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:36
FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

Tarım Kredi Kooperatif marketlerde haftanın indirimli ürünleri raflarda kendine yer buluyor. Birçok kategoride fırsatların yer aldığı katalogda fiyatlar düşüşte. İndirimli ürünleri araştırmak isteyen vatandaşlar kataloğu sorgulamaya başladı. İşte Tarım Kredi Kooperatif market 11-18 Kasım indirimleri...

FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

TARIM KREDİ İNDİRİMLERİ 11-15 KASIM 2024

Birçok indirimli ürün raflarda kendine yer buldu.

İşte fiyat listesi:

FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

500 G Tereyağı 145 TL

1 L Süt 25,90 TL

1500 G Tam Yağlı Yoğurt 52,50 TL

400 G Tost Peyniri 95 TL

(...)

FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

Üzüm Pekmezi 92,50 TL

Tahin 89,90 TL

Tahin Helvası 52,50 TL

Türk Kahvesi 29,90 TL

Çay 137,90 TL

(...)

FIRSATLAR KATALOĞU: Tarım Kredi Kooperatif aktüel kataloğu 11-18 Kasım fırsatları: Pirinç, bulgur, kuru gıda, deterjanlar, yumuşatıcılar….

8-30 Kasım tarihleri arasında raflarda bulabileceğiniz ürünler....

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