DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
DGS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip edilirken, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar puanlarına göre gidecekleri üniversiteler için tercih listesi oluşturacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:50