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DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte adaylar DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip edilirken, 2 yıllık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar puanlarına göre gidecekleri üniversiteler için tercih listesi oluşturacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:50
DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

2024 DGS tercih tarihlerine ilişkin araştırmalar sürüyor. ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adaylar için üniversite kayıt işlemleri başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, DGS tercih kılavuzu 2024 bilgileri!

DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih süreci bu yıla göre daha erken başlamıştı. Adaylar 29 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında tercihlerini tamamladı. 5 Eylül'de sona eren tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları ise 6 gün içerisinde erişime açıldı.

2023 yılında DGS tercihleri sınav sonuçları ilan edildikten yaklaşık 18 gün sonra başlamıştı. Bu yıl ise sonuçlar daha geç erişime açılırken tercihlerin en geç Eylül ayının sonuna kadar başlaması bekleniyor.

DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Adaylara yol göstermesi için tercih sürecinde ÖSYM tarafından kılavuz yayınlanacak. DGS tercih kılavuzunda üniversitelerin ve bölümlerin boş kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alabilecek. Mezuniyet durumunda göre geçiş yapılabilecek bölümler, kılavuzda yer alacak. Adaylar tercih yaparken bir önceki yılın taban puanlarını dikkate alabilirler.

DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

DGS tercih işlemleri, osym.ais.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirme takvimi ayrıca bildirilecek.

DGS tercih kılavuzu 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tercihler nasıl yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?

ADAYLAR EN FAZLA 30 TERCİH YAPABİLECEK

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

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