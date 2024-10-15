DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), topluluk kurma için tasarlanmış bir Amerikan anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a 9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli getirdi. Küçük yaştaki genç kızların kurulan sohbet odalarında taciz ve şantaja uğradığı iddiaları ile gündeme gelen Disscord ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği platformun kötü niyetli sapkın kişi ve kişilerce suistimal edilmesinden dolayı ülkemizde engellendiğini kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, Discord açılacak mı, erişim yasağı ile ilgili son gelişmeler ne?