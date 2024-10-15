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DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), topluluk kurma için tasarlanmış bir Amerikan anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'a 9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli getirdi. Küçük yaştaki genç kızların kurulan sohbet odalarında taciz ve şantaja uğradığı iddiaları ile gündeme gelen Disscord ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği platformun kötü niyetli sapkın kişi ve kişilerce suistimal edilmesinden dolayı ülkemizde engellendiğini kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, Discord açılacak mı, erişim yasağı ile ilgili son gelişmeler ne?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:56
DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

9 Ekim itibarıyla yasaklanan çevrimiçi sohbet ve mesajlaşma platformu için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti. Erişim engeli kararının ardından kullanıcılar Discord ile ilgili gelişmelere araştırmaya devam ediyor. Peki, Discord yasağı kalkacak mı, küçük yaştaki çocukların kullandığı bu platform güvenli mi? İşte, Discord ile ilgili tüm gelişmeler haberin devamında....

DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GELDİ!

9 Ekim 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda platformdaki yasadışı içerikler nedeniyle Discord platformuna erişim engeli getirildi.

DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord uygulaması üzerinden suç teşkil eden pek çok olayın gündeme gelmesiyle birlikte kurgu ve gerçek olanların ortaya çıkarılması adına detaylı bir inceleme başlatılmıştı.

Telegram ve Discord platformlarında aktif olan "C31K" isimli grubu yöneten ve "Hz. Ebu Cehil" takma adıyla bilinen kişinin, E.K. adlı bir çocuk olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen 2 çocuk muhafaza altına alındı.

DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Discord erişim engeli kararının getirilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilişkin önemli ve çarpıc açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre Bakan Tunç;

"Bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatılmıştır.

Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir.

Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz.

Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı

DİSCORD AÇILACAK MI? 15 Ekim 2024 Discord erişim engeli ne zaman kalkacak, Discord neden kapatıldı?

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?
Discord'un erişim yasağının kaldırılıp yeniden açılacağı tarih konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 9 Ekim 2024 tarihinde Discord'a erişim engeli kararı getirildi.

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