Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Zane Wedding, yüzmeye gittikten sonra kulağının tıkanması nedeniyle acı çekiyordu ve ertesi gün kulağındaki tuhaf his geçmeyince doktora başvurmaya karar verdi. Doktor, Wedding'e antibiyotik verdi, kulak kanalını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmasını tavsiye etti ve kulağındaki his devam ederse geri dönmesini söyledi. Aynı his devam edince Wedding, bunun yerine kulak burun boğaz (KBB) uzmanına gitti. Doktor ona 'Sanırım kulağında bir böcek var' dedi. Ve aslında kulağında bir hamam böceği olduğu ortaya çıktı. Wedding, doktorun böceğin yarısını çıkardığında bunun kendisini 'fiziksel olarak hasta ettiğini' söyledi. Wedding, çektiği çileyi sosyal medyada paylaştı ve 'Kulağımda hamam böceğiyle 3 gün geçirdim' diye yazdı. Hamamböceğinin geri kalanı bir emme cihazı kullanılarak kulağından çekildi. 'Kulak zarımın uzaklaşırken patladığını hissettim. Onu çıkaran doktor şöyle dedi: 'Bunu daha önce hiç görmemiştim. Kulaktan çıkan böcekler hakkında yazılar okudum ama hiç görmedim. Doktorun ilk şaşkınlığı karşısında bende tümör olduğunu düşünmüştüm' dedi. Üç gün boyunca 'o kulağının sağır' olduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatırken, evine gelmesi için bir ilaçlama görevlisi ayarladığını söyledi. Daha önce kimsenin kulağından bir böcek çıkarmadığı için KBB uzmanının ölü hamamböceğini saklamasına izin verdiğini söyledi.