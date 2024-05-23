  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Yeni Zelandalı bir adamın yüzdükten sonra kulağına su kaçtığını düşündü. Ancak aynı şikayetlerle 3 gün geçirdikten sonra gittiği doktor kontrolünde kulağından çıkana inanamadı.

Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:04
Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Zane Wedding, yüzmeye gittikten sonra kulağının tıkanması nedeniyle acı çekiyordu ve ertesi gün kulağındaki tuhaf his geçmeyince doktora başvurmaya karar verdi.

Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Doktor, Wedding'e antibiyotik verdi, kulak kanalını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmasını tavsiye etti ve kulağındaki his devam ederse geri dönmesini söyledi.

Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Aynı his devam edince Wedding, bunun yerine kulak burun boğaz (KBB) uzmanına gitti.

Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Doktor ona "Sanırım kulağında bir böcek var" dedi.

Doktorlar bile şokta! Adam kulağından çıkana inanamadı… 3 gün boyunca böyle yaşamış…

Ve aslında kulağında bir hamam böceği olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA SON DAKİKA