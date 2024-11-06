Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi kimler alabilir, hangi bankalar veriyor?

Düşük faizli konut kredisi kampanyası 2024 son dakika gelişmeleri ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1.20 faiz oranı ve 15 yıla kadar sunulan uzun vade imkanı ile dikkat çeken İlk Evim Projesi, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen birçok kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre ilk kez ev sahibi olacakları destekleyecek proje Orta Vadeli Program yürürlüğe girecek. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir, şartları neler? İşte, konu hakkında detaylar...