Musk 10 Haziran tarihli bir X gönderisinde; "Apple, OpenAI'yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacak. Bu kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir" açıklamasında bulundu.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.