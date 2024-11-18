EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arasında rekabet tavan yaptı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Kasım ayı emekli banka promosyonlarında ödeme tutarları güncellendi. Yeni yıla günler kala maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar için bankaların ödemeleri en yüksek rakamlara ulaştı. Özel ve kamu bankaları arasında ödem e yarışı kızıştı. Yeni yıldan önce promosyonu almak isteyen vatandaşlar ödeme tarihlerini ve miktarlarını sorguluyor. Bazı bankalarda en yüksek ödeme tutarları 24 bine ulaştı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte kasım ayı güncel ödemeler