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EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: "Bankalar arasında rekabet tavan yaptı!" En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Kasım ayı emekli banka promosyonlarında ödeme tutarları güncellendi. Yeni yıla günler kala maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlar için bankaların ödemeleri en yüksek rakamlara ulaştı. Özel ve kamu bankaları arasında ödem e yarışı kızıştı. Yeni yıldan önce promosyonu almak isteyen vatandaşlar ödeme tarihlerini ve miktarlarını sorguluyor. Bazı bankalarda en yüksek ödeme tutarları 24 bine ulaştı. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor, ne kadar veriyor, kaç TL? İşte kasım ayı güncel ödemeler

Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 10:14
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arasında rekabet tavan yaptı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

Emekli banka promosyon ödemelerinde Kasım ayıyla birlikte rakamlarda yükseliş başladı. Yeni yılın ilk günlerinde girmeden maaş müşterisi sayısını arttırmak isteyen bankalar için güncel ödemeler açıklandı. İşte güncel banka promosyon tutarları

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arasında rekabet tavan yaptı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

YENİ YILA GİRMEDEN PROMOSYON ÖDEMELERİNDE EN YÜKSEK TUTAR!
Kasım ayı ile birlikte yeni yıla kısa bir süre kala bankalardaki ödeme tutarları güncellendi. Ödemeler 24.000 TL'ye ulaştı.
İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arasında rekabet tavan yaptı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
VAKIFBANK
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!
Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arasında rekabet tavan yaptı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI GÜNCEL: Bankalar arasında rekabet tavan yaptı! En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor?

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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