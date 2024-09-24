EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

Son dakika haberleri: Emekliler için banka promosyonu kampanyalarında yeni zirve 24 bin TL oldu. Eylül ayında bankalar, emekli promosyon ödemelerinin güncel tutarlarını ve gerekli şartları güncelleyerek duyurdu. 13 banka arasında en yüksek emekli promosyon ödemesini yapan banka hangisi? Banka promosyonları ne kadar? İşte bu soruların cevapları ve detaylar…