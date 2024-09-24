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EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL'ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

Son dakika haberi: Emekli maaşına dair zam haberleriyle birlikte emekli promosyon kampanyaları da merak ediliyor. Eylül ayında 13 banka emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. En yüksek promosyon 24.000 TL'ye kadar çıkıyor. Emekliler, bu yüksek rakamı hangi bankanın sunduğunu merak ediyor. Peki, en fazla promosyonu veren banka hangisi? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 13 bankanın emekli promosyon kampanyalarına dair bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:38 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:47
EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

Son dakika haberleri: Emekliler için banka promosyonu kampanyalarında yeni zirve 24 bin TL oldu. Eylül ayında bankalar, emekli promosyon ödemelerinin güncel tutarlarını ve gerekli şartları güncelleyerek duyurdu. 13 banka arasında en yüksek emekli promosyon ödemesini yapan banka hangisi? Banka promosyonları ne kadar? İşte bu soruların cevapları ve detaylar…

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

EMEKLİLER İÇİN BANKA PROMOSYONU KAMPANYALARINDA YENİ ZİRVE: 24 BİN TL

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi vatandaşların dikkatle takip ettiği banka promosyonları 24.000 TL'ye kadar yükseldi. Ocak ayında gelirleri yeniden artacak olan emekli vatandaşlar, güncel emekli promosyon kampanyalarını merak etmeye başladı. Peki, en yüksek banka promosyonunu hangi banka sunuyor? Banka promosyonları ne kadar oldu? İşte cevabı:

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

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