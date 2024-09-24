EMEKLİ PROMOSYON 2024 SON DAKİKA: Eylül fırsatlarıyla 24 bin TL’ye ulaşan banka promosyonları belli oldu! İşte 13 banka promosyonu...

Son dakika haberi: Emekli maaşına dair zam haberleriyle birlikte emekli promosyon kampanyaları da merak ediliyor. Eylül ayında 13 banka emekli promosyon kampanyalarını duyurdu. En yüksek promosyon 24.000 TL'ye kadar çıkıyor. Emekliler, bu yüksek rakamı hangi bankanın sunduğunu merak ediyor. Peki, en fazla promosyonu veren banka hangisi? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonları ne kadar oldu? İşte 13 bankanın emekli promosyon kampanyalarına dair bilgiler…
Giriş Tarihi: 24.09.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 08:47