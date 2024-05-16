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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz "bir saniyede" ellerinde

En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz "bir saniyede" ellerinde

Her yıl binlerce kişinin dolandırıcılıkların ve siber saldırıların kurbanı olduğu göz önüne alındığında, insanların şifreleri ve PIN numaraları konusunda biraz daha dikkatli olmaları gerektiğine dair sıklıkla uyarılar yapılıyor. Son yapılan araştırmalarda ise; insanların sürekli aynı şifreleri kullandığı fark edildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:10
En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz bir saniyede ellerinde

Information is Beautiful'dan sızdırılan veritabanlarının analizi, insanların hayati bilgilerini korumak için hâlâ ortak PIN numaralarını kullandıklarını gösteriyor.

En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz bir saniyede ellerinde

Şaşırtıcı bir şekilde, '1234' hala en yaygın şifre ve analiz edilenlerin neredeyse yüzde 11'ini oluşturuyor. Bunu '1111', '0000', '1212' ve '7777' takip ediyor.

En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz bir saniyede ellerinde

ESET'in küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore 'Basit veya tahmin edilmesi kolay şifreler kullanarak, saldırganların insanları daha kolay hedeflemesine olanak tanıyor' açıklamasında bulundu.

En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz bir saniyede ellerinde

Nick Berry tarafından derlenen bu veriler, veri ihlalleri nedeniyle ortaya çıkan dört haneli şifrelerini tamamını topluyor. Analiz edilen 3,4 milyon PIN'in büyük çoğunluğu basit diziler veya tekrarlanan desenler kullanıyor.

En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz bir saniyede ellerinde

Tahmin edilmesi son derece kolay olmasına rağmen, '1234' hala o kadar popüler ki, en az yaygın olan 4.200 şifrenin toplamından daha sık görülüyor. En sık kullanılan ikinci şifre '1111' ve verilerdeki tüm şifrelerin yüzde altısını oluşturuyor.

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