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En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz "bir saniyede" ellerinde
En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz "bir saniyede" ellerinde
Her yıl binlerce kişinin dolandırıcılıkların ve siber saldırıların kurbanı olduğu göz önüne alındığında, insanların şifreleri ve PIN numaraları konusunda biraz daha dikkatli olmaları gerektiğine dair sıklıkla uyarılar yapılıyor. Son yapılan araştırmalarda ise; insanların sürekli aynı şifreleri kullandığı fark edildi.
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 11:10