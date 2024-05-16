En çok kullanılan şifreler listesi belli oldu! Sizin de şifreniz buysa hemen değiştirin: Tüm bilgileriniz "bir saniyede" ellerinde

Tahmin edilmesi son derece kolay olmasına rağmen, '1234' hala o kadar popüler ki, en az yaygın olan 4.200 şifrenin toplamından daha sık görülüyor. En sık kullanılan ikinci şifre '1111' ve verilerdeki tüm şifrelerin yüzde altısını oluşturuyor.