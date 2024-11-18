EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Ağır engelli bireylerin bakımı için sağlanan evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak evde bakım maaşlarında da bir artış yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…