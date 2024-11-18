  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Ağır engelli bireylerin bakımı için sağlanan evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan devlet desteğinden yararlanan hak sahipleri, yeni yılda ödemelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında, memur maaş katsayısındaki artışa paralel olarak evde bakım maaşlarında da bir artış yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 18.11.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 17:08
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

2025 memur zammı ile birlikte evde bakım parası artış yaşayacak. Bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine sağlanan destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak il il hesaplara yatırılıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala 2025'te evde bakım aylığının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, yeni yılda engelli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamasına göre evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA SON DAKİKA