EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ KASIM: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

2025 memur zammı ile birlikte evde bakım parası artış yaşayacak. Bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine sağlanan destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak il il hesaplara yatırılıyor. Yeni yıla kısa bir süre kala 2025'te evde bakım aylığının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; Kasım ayı evde bakım maaşı yattı mı, yeni yılda engelli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, tüm detaylar...