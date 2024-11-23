EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere veya bakım veren kişilere sağlanan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu devlet desteğinden faydalanan hak sahipleri, yeni yılda maaşlarında yapılacak olan artışı merak ediyor. Ocak ayında, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…