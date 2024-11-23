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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Ağır engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere veya bakım veren kişilere sağlanan evde bakım maaşı, her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu devlet desteğinden faydalanan hak sahipleri, yeni yılda maaşlarında yapılacak olan artışı merak ediyor. Ocak ayında, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak. Peki, 2025 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zamlı evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.11.2024 19:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 19:59
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Ocak 2025 memur maaş zammı ile birlikte, evde bakım maaşı da önemli bir artış yaşayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ve engelli vatandaşlar ile ailelerine düzenli olarak ödenen bu destek, yeni yıl ile birlikte güncellenecek. Hak sahipleri evde bakım maaşı zammı ile ilgili araştırmalarına hız kazandı. Peki; Ocak 2025 engelli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zamlı evde bakım maaşı parası ne zaman yatacak? İşte, tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı henüz belli olmadı.

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükselecek.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

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