EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Mevcutta 9 bin 77 lira olan miktar Ocak ayında memur zammı ile değişecek. Yeni yıl yaklaşırken binlerce kişi Ocak 2025'te güncellenecek zamlı maaşlar için heyecan içerisinde. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler için enflasyon farklı ile ortaya çıkması beklenen olası zam oranları hesaplandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte, engelli maaşı zammı son durum...