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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı zammı son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Mevcutta 9 bin 77 lira olan miktar Ocak ayında memur zammı ile değişecek. Yeni yıl yaklaşırken binlerce kişi Ocak 2025'te güncellenecek zamlı maaşlar için heyecan içerisinde. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli bir takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemeler için enflasyon farklı ile ortaya çıkması beklenen olası zam oranları hesaplandı. Peki, 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL? İşte, engelli maaşı zammı son durum...

Giriş Tarihi: 02.12.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 09:35
EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

Yeni yıla sayılı günler kala memur maaşı zam oranına göre değişen evde bakım maaşı zammı için araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere bu destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine sağlanıyor. Yeni yıl yaklaşırken evde bakım aylığının ne kadar olacağı merak ediliyor. Mevcutta 9 bin 77 lira olarak ödenen bu aylık ocak ayından sonraki ayda zamlı olarak hesaplara geçecek. Peki; Ocak 2025 engelli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Zamlı evde bakım maaşı parası ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK OCAK 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı, 2025 yılı itibarıyla yeniden artacak.

Merkez'in tahminine göre refah payı ve eşitleme olmadan hesaplanan yüzde 11.25 oranındaki memur Ocak artışı tüm sosyal destekleri de yükseltecek.

Hasta ya da engelli yakınına bakanlara ödenen 9.077 lira aylık ödeme de bu oran ile 10.100 liraya yükselmesi tahmin ediliyor.

Yüzde 40-69 engeli olanlara ve engelli yakınlarına ödenen aylık 3.338 liradan 3.713 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5.007 liradan 5. 570 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

Enflasyon oranları ve memur maaş katsayısındaki değişim ile artacak evde bakım maaşının ne kadar olacağı Ocak ayı itibariyle duyurulacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla beraber memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı netleşecek. Böylece evde bakım maaşı parasının ne kadar olacağı ortaya çıkacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Aralık ayı ödemelerinin de 15 Kasım tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Ocak 2025 evde bakım maaşı parası ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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