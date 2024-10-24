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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan faizsiz evlilik kredisi başvuruları devam ediyor. İlk etapta deprem bölgesindeki bazı illerde uygulanmaya başlayan evlilik kredilerine bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin faizsiz kredi imkanından yararlandığı açıklandı. Yeni evlenecek genç çiftlerin başvuru tarihlerini ve şartlarını mercek altına aldı. Peki, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:12
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni evlenecek genç çiftler için 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi uygulamasını geçtiğimiz sene başlattı. Projenin geçerli olduğu iller kapsamında çiftler 150 bin TL'lik faizsiz krediyi 48 ay vade imkanı ile 2 yıl geri ödeme koşulu olmadan alabiliyor. Bakanlık, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adlı internet adresini hizmete alarak başvuru işlemlerini daha kolay bir hale getirdi. İşte, faizsiz evlilik kredisine ilişkin ayrıntılar haberin devamında…

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE KATILIM BÜYÜK

Aile ve Sosyal Hizmetler BakanI Mahinur Özdemir Göktaş, bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin projeden yararlandığını açıkladı.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Faizsiz evlilik kredisine başvuruda bulunmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini yapılabilecek.


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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,
18-29 yaş aralığında bulunmaları
Resmi nikâh tarihine 2 ila 6 ay kala başvuruda bulunmaları
Çiftlerin toplam gelirinin 2.3 asgari ücreti aşmaması yeterli olacak.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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