FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI: Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan faizsiz evlilik kredisi başvuruları devam ediyor. İlk etapta deprem bölgesindeki bazı illerde uygulanmaya başlayan evlilik kredilerine bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin faizsiz kredi imkanından yararlandığı açıklandı. Yeni evlenecek genç çiftlerin başvuru tarihlerini ve şartlarını mercek altına aldı. Peki, faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru şartları neler?