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Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın ile takip edilecek. Basketbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Ligde 6. sırada yer alan sarı lacivertli temsilcimiz son maçından galip ayrıldı. Seri yakalamak isteyen Fenerbahçe Beko Partizan'ı ağırlıyor. Peki; Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 01.11.2024 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:26
Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

Fenerbahçe Beko-Partizan EuroLeague maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz yeni sezonda kupayı hedefliyor. Son transferleriyle konuşulan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı yeniden galibiyet hedefinde. Peki; Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

THY EuroLeague 7. haftada oynanacak Fenerbahçe Beko - Partizan karşılaşması 1 Kasım bugün 20.45'te oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEKO-PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Partizan maçı canlı izle ekranı S Sport ekranlarında olacak.

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ

1 Kasım: Fenerbahçe - Partizan

8 Kasım: Lyon - Fenerbahçe

12 Kasım: Fenerabahçe - Bayern

15 Kasım: Zalgiris - Fenerbahçe

Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

20 Kasım: Virtus Bologna - Fenerbahçe

29 Kasım: Fenerbahçe - Olimpia Milano

3 Aralık: Baskonya - Fenerbahçe

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