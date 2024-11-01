Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle
THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın ile takip edilecek. Basketbolseverler ekran başında yerlerini alıyor. Ligde 6. sırada yer alan sarı lacivertli temsilcimiz son maçından galip ayrıldı. Seri yakalamak isteyen Fenerbahçe Beko Partizan'ı ağırlıyor. Peki; Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:26