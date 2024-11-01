Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe EuroLeague maçı canlı izle

Fenerbahçe Beko-Partizan EuroLeague maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz yeni sezonda kupayı hedefliyor. Son transferleriyle konuşulan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı yeniden galibiyet hedefinde. Peki; Fenerbahçe Beko-Partizan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?