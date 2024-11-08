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Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

İlginçtir ki, hüzünlü filmler izlerken gözlerinizin yaşarmaması aslında önemli bir şeye işaret ediyor olabilir. Psikiyatristler, film izlerken ağlayanlara önemli bir rapor yayınladı.

Giriş Tarihi: 08.11.2024 16:13 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 16:19
Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

Çoğu kişi duygusal filmleri izlerken birkaç damla gözyaşı döküyor. İster mutlu bir son izledikten sonra döktüğünüz sevinç gözyaşları olsun, ister sizi kahkahalara boğan kontrolsüz bir kahkaha krizinden sonra döktüğünüz gözyaşları olsun, ister bir köpeğin ölümü karşısında hüngür hüngür ağlamak olsun, çoğumuzun televizyon izlerken daha sık ağladığı aşikardır.

Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

Peki bunun sebebi ne ve aslında ne anlama geliyor?

Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

FİLM İZLERKEN NEDEN AĞLARIZ?

"Film senaryoları kurgu olsa da, izleyicinin verdiği duygusal tepkiler son derece gerçek ve değerlidir" diyen Profesör Rickwood, bu tepkilerin sosyal bağları güçlendiren doğal bir mekanizma olduğunu vurguluyor.

Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

Canberra Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Debra Rickwood'un araştırmasına göre, duygusal sahnelerde gözyaşı dökmek, yüksek empati yeteneği ve gelişmiş duygusal zekânın bir göstergesi. Araştırma, bu durumun "oksitosin" hormonuyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

"Aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosin, empati ve şefkat duygularını tetikleyen önemli bir faktör. Nörobilimci Robert Froemke'nin çalışmaları, oksitosinin beynimizde adeta bir "ses kadranı" gibi çalıştığını ve duygusal deneyimleri güçlendirdiğini gösteriyor.

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