Film izlerken neden ağlarız? Ardındaki neden sizi çok şaşırtacak…

Çoğu kişi duygusal filmleri izlerken birkaç damla gözyaşı döküyor. İster mutlu bir son izledikten sonra döktüğünüz sevinç gözyaşları olsun, ister sizi kahkahalara boğan kontrolsüz bir kahkaha krizinden sonra döktüğünüz gözyaşları olsun, ister bir köpeğin ölümü karşısında hüngür hüngür ağlamak olsun, çoğumuzun televizyon izlerken daha sık ağladığı aşikardır.