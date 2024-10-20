Finlandiya’da 2024’te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?

Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...