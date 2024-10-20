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Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?

Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 22:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:46
Finlandiya’da 2024’te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?

Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Finlandiya’da 2024’te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

Finlandiya’da 2024’te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?

A- ANNENİN ANNESİ

B- BABANIN ANNESİ

C- ANNENİN BABASI

D- BABANIN BABASI

Finlandiya’da 2024’te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?

DOĞRU CEVAP: A- ANNENİN ANNESİ

Finlandiya’da 2024’te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?
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