Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir?
Kim Milyoner Olmak İster? 20 Ekim 2024 tarihli yeni bölüm gündemde. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın bugünkü bölümünde yarışmacıya Finlandiya'da 2024'te, 11-16 yaş arası çocuklarla yapılan akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin, çocukların davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden daha etkili olduğu gözlemlenmiştir? sorusu yöneltildi. İşte, sorunun cevabı...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:46