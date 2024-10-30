GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

Gardiyan alım tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başladı.KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumuna katılan adayların sonuçlarının belli olmasının ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolarında uygun pozisyonlarda görevlendirilmek için söz konusu kadronun başvuru tarihlerine ve şartlarına odaklandılar. Gardiyanlık kadroları için lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puan şartı aranıyor.Peki İnfaz koruma memur alımı ne zaman, şartları neler?