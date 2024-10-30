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GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

Gardiyan alım tarihleri 2024 yılı için araştırılmaya başladı.KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumuna katılan adayların sonuçlarının belli olmasının ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolarında uygun pozisyonlarda görevlendirilmek için söz konusu kadronun başvuru tarihlerine ve şartlarına odaklandılar. Gardiyanlık kadroları için lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puan şartı aranıyor.Peki İnfaz koruma memur alımı ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:25
GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

İnfaz memur alımı 2024 KPSS sonuçlarının ilanıyla birlikte adayların sorgulamaları arasında yer alıyor.Adalet Bakanlığı'na bağlı gardiyan kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar sınav puanlarını kullanmak üzere başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, 2024 gardiyan alımı hangi tarihte?

GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMLARI 2024 NE ZAMAN?
İnfaz koruma memuru alımı 2024 başvurularıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından gardiyan alımı başvuruları erişime açıldığında yer vereceğiz.

GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.
İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman yer vereceğiz.

GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2024 yılı gardiyan alımları ile ilgili henüz resmi duyuru gelmediği için başvuru şartları da belli olmadı. Ancak 2022 yılında infaz koruma memuru alımı için başvuru şartları şöyleydi;
1. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

GARDİYAN ALIM BAŞVURU TARİHLERİ VE KOŞULLAR 2024: KPSS ile infaz memur alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak?

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

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