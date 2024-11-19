Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Gardiyan alımı 2024 tarihleri ve şartları araştırılıyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sonuçlarının ilan edilmesinden sonra sınavlara katılan adaylar Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolarında görevlendirmek adına infaz koruma memuru alımına ilişkin tarihleri ve şartları sorguluyor. Gardiyanlık kadroları için lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanıyla atanacak. Peki İnfaz koruma memur alımı ne zaman, şartları neler, taban puanları yayımlandı mı?