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Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

Gardiyan alımı 2024 tarihleri ve şartları araştırılıyor. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sonuçlarının ilan edilmesinden sonra sınavlara katılan adaylar Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadrolarında görevlendirmek adına infaz koruma memuru alımına ilişkin tarihleri ve şartları sorguluyor. Gardiyanlık kadroları için lisans mezunları KPSSP3, ön lisans mezunlarının KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanıyla atanacak. Peki İnfaz koruma memur alımı ne zaman, şartları neler, taban puanları yayımlandı mı?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:50
Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

İnfaz koruma memuru atamaları gardiyan olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde memur olmak isteyenler KPSS puanlarını kullanarak başvuru yapacakları alımlarda tarihlerin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 gardiyan alımı ve taban puanları

Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMLARI 2024 NE ZAMAN?
İnfaz koruma memuru alımı 2024 başvurularıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından gardiyan alımı başvuruları erişime açıldığında yer vereceğiz.

Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.
İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman yer vereceğiz.

Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

İNFAZ KORUMA MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2024 yılı gardiyan alımları ile ilgili henüz resmi duyuru gelmediği için başvuru şartları da belli olmadı. Ancak 2022 yılında infaz koruma memuru alımı için başvuru şartları şöyleydi;
1. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Gardiyan alımı tarihleri ve taban puanları 2024: İnfaz koruma memuru alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

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